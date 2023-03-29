Агент рассказал, когда Даса вернётся в «Динамо»

Боаз Горен, агент защитника «Динамо» Эли Дасы, рассказал, когда футболист вернётся в расположение московского клуба после игр в составе сборной Израиля.

«Скорее всего, сегодня Эли вернётся в Москву и присоединится к команде», — приводит слова Горена Sport24.

Отметим, что Даса принял участие в матчах отбора к чемпионату Европы 2024 года. В игре против Косово (1:1) динамовец отметился голом в собственные ворота.

Напомним, Даса перешёл в «Динамо» в сентябре прошлого года из нидерландского «Витесса». За «бело-голубых» защитник успел провести 19 матчей и отметиться в них одной результативной передачей.