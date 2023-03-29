Тюкавин – о выезде в Иран: «Мы три дня провели без интернета»

Форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился своими мыслями о выезде в Иран на контрольный матч с местной национальной сборной.

«Всё это время мне было как-то не по себе, неуютно. Погода на улице странная — постоянный туман. Плюс интернет практически не работал», - рассказал Тюкавин Sport24.

Напомним, неделю назад, 23 марта, сборная России гостила у команды Ирана в Тегеране и сыграла вничью в рамках контрольной игры – 1:1. Иран славится своими жёсткими ограничениями в работе интернета.

«Я всё время там в Иране сидел с помощью мобильного интернета, потому с местного вайфая вообще ничего не грузилось. Но с мобильным интернетом тоже были проблемы, так как для захода в Телеграм нужно было скачать конкретные программы обхода блокировок», - пояснил Тюкавин, добавив, что по факту, игроки сборной России три дня просто не пользовались интернетом.