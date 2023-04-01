Йоканович: «Сделали два подарка сопернику»

Главный тренер столичного «Динамо» Славиша Йоканович высказался о поражении от «Сочи» (0:2) в матче очередного тура РПЛ.

«Конечно, мне не понравилась игра. Можно сказать, сделали два подарка сопернику. Команде, которая выиграла. Игра сложилась явно не в нашу сторону», - приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

Данный результат оставил «бело-голубых» на четвёртом месте в турнирной таблице национального российского чемпионата, сочинцы же, напротив, укрепили свои позиции – они располагаются на восьмом месте в турнирной таблице соревнования.

Важен тот факт, что «Сочи» обыграл «Динамо», играя в меньшинстве с 25-й минуты встречи.