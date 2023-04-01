«Динамо» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 21-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Сочи
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Протокол игры
Лещук Игорь•Фернандес Роберто•Даса Элазар•Скопинцев Дмитрий•Сазонов Саба•Фомин Даниил•Гагнидзе Лука•Норманн Матиас•Макаров Денис•Гладышев Ярослав•Тюкавин Константин
Джанаев Сослан•Терехов Сергей•Юрганов Игорь•Дркушич Ваня•Кравцов Кирилл•Нобоа Кристиан•Заика Кирилл•Маргасов Тимофей•Сарвели Владислав•Юсупов Артур•Бурмистров Никита
01 апреля. Стадион "ВТБ Арена".
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