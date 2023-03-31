Мостовой: «Думаю, Захарян соберётся и выйдет на уровень»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По мнению эксперта, 19-летний футболист ещё способен выйти на уровень, который он демонстрировал ранее.

«Может быть, Захаряна переоценили и перехвалили. Но у таких ребят преимущество – им по 18-20 лет, впереди ещё вся футбольная жизнь. Думаю, он соберётся и опять выйдет на уровень», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 27 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Напомним, что минувшим летом молодого россиянина пытался заполучить лондонский «Челси», однако сторонам не удалось осуществить перевод денег.