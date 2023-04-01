Гагнизде высказался о поражении «Динамо» от «Сочи»

Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнизде высказался о поражении своей команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги от футбольного клуба «Сочи» (0:2).

Грузинский футболист отметил, что это была тяжёлая игра, но это часть футбола, также он дал понять, что не может сказать, о чем в раздевалке говорил Славиша Йоканович.

«Мы сконцентрированы на кубковой игре.

Конечно, нам нужно было приложить больше усилий. Надеюсь, такое больше не повторится», - приводит слова Гагнизде Sport24.

Напомним, что после 25-й минуты встречи столичный клуб играл в большинстве после удаления голкипера Сослана Джанаева.