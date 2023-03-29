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Тюкавин: «Хочу постоянно играть в стартовом составе»

29 Марта 2023 • 21:34 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
01.04 14:00

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей роли в составе московского клуба.

«Если тренер меня видит в качестве игрока для усиления игры на последние 15-20 минут — значит, буду выходить на это время и выкладываться по полной. Ну а так, конечно, хочу постоянно играть в стартовом составе. Было бы, наверное, странно, если бы я к этому не стремился», — заявил нападающий «Динамо» в интервью изданию Sport24. Тюкавин также рассказал, что расстроился из-за сокращения игрового времени после высокой результативности на сборах команды.

Напомним, что в текущей кампании 20-летний нападающий провёл в футболке «Динамо» 28 матчей в рамках всех состязаний, забив девять мячей при трёх ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
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