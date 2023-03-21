Булыкин: «РФС важен диалог с УЕФА и ФИФА»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о свежих новостях касательно возвращения сборной России и российских клубов в официальные турниры под эгидами ФИФА и УЕФА.

«Полагаю, что сначала надо один вопрос до конца решить, а после, если можно, передвигаться к следующему. Нужно общение между сторонами, диалог, только после станет ясно, что делать дальше», - цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от официальных соревнований по политическим причинам. В 2023 году была создана рабочая группа, которая займётся возвращением российских команд в турниры.

«Уверен, РФС делает все, чтобы российский футбол прогрессировал и был на международной арене», - добавил Булыкин.