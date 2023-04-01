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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чудесный выход Адамова и злой рок «Динамо»: 10 игроков «Сочи» увезли победу из Москвы

01 Апреля 2023 • 16:00 Комментировать (2)
Динамо Москва
0:2
Сочи
окончен

Московское «Динамо» и «Сочи» сыграли в рамках чемпионата России. Встреча 21-го тура РПЛ состоялась 1 апреля на стадионе «ВТБ Арена».

Протокол игры  
Динамо Москва0:2Сочи
  67'Дркушич Ваня (0:1)
  74'Маргасов Тимофей (0:2)
Лещук ИгорьФернандес Роберто  57'Даса ЭлазарСкопинцев ДмитрийСазонов Саба 79' (_Maystorovich ( 79') Фомин ДаниилГагнидзе ЛукаНорманн Матиас  35' 55' (Нгамалё Николя ( 55') Макаров Денис 70' (Грулёв Вячеслав ( 70') Гладышев Ярослав 70' (Лесовой Даниил ( 70') Тюкавин Константин
Запасные: Бессмертный СтаниславАлександров МаксимЛепский ИванКупцов ИльяШунин Антон
Джанаев Сослан  25'Терехов СергейЮрганов ИгорьДркушич ВаняКравцов КириллНобоа КристианЗаика Кирилл  45' 69' (Цаллагов Ибрагим ( 69') Маргасов ТимофейСарвели Владислав 69' (Джорджевич Лука ( 69'Жоаозиньо 90') Юсупов Артур 69' (Макарчук Артём ( 69') Бурмистров Никита 28' (Адамов Денис ( 28')
Запасные: Сиссако МуссаМиладинович ИванМещанинов АртёмШипунов ТимофейЗаболотный НиколайБатырев Амир
01 апреля. Стадион "ВТБ Арена".

 

«Динамо» вышло на поле без главных звёзд – Фёдора Смолова и Арсена Захаряна, но без особых проблем захватило преимущество с первых минут. «Сочи» играл уж очень аккуратно, даже трусливо. Пародии на атаки южан быстро завершали потерей. Москвичи же наседали неплохо, могли быстро открыть счёт

Норманн от угла поля навесил на край вратарской, там Макаров плечом пробил в противоход Джанаеву и быть бы голу, но с линии ворот вынес мяч Кирилл Кравцов, реально выручивший «Сочи». Джанаев и в том эпизоде сыграл не лучшим образом, однако до его настоящего «косяка» оставалось 20 минут. В середине первого тайма Сослан зачем-то решил рвануть за левый угол штрафной площади, где был успешно обыгран Макаровым.

Денис вбежал в штрафную площадь с защитником и вратарём на плечах, Джанаев попутно дёргал соперника за шорты. Макаров пробил мимо пустых ворот и упал, после чего подбежал рефери. Вердикт суров – красная карточка Джанаеву и пенальти. Тут на поле и появился главный герой матча. Денис Адамов вышел и тут же отразил пенальти от Фомина, Даниил пробил в левый угол, на удобной для голкипера высоте.

Под занавес тайма ещё один суперсейв удался Адамову. Тюкавин получил мяч от Гладышева, убрал Дркушича и бил наверняка из убойной позиции, но Денис сумел не только мяч парировать, ещё и добивание предотвратить в повторном броске. Шикарная игра Адамова оставляла в игре «Сочи», но оборона никак не обретала уверенность. Гости держались только за счёт голкипера.

Когда и Адамов помочь не мог, в бой вступала лучшая подруга вратаря. Дмитрий Скопинцев с левого фланга на дриблинге сместился в центр и покатил мяч к линии штрафной площади на Макарова. Денис хлёстко пробил в ближний к себе угол, но попал в штангу. Для проформы ещё раз спас Адамов, вытащив опаснейший удар Тюкавина из-под перекладины, а затем сработало главное футбольное правило.

Всего лишь первый угловой «Сочи», долгая подготовка к корнеру и следует наконец подача Нобоа. Ваня Дркушич выигрывает верх, бьёт в спину Гагнидзе, от которой мяч и закатывается в угол ворот – 0:1. «Динамо» рванул отыгрываться и быстро получило второй мяч: Макарчук сам мяч перехватил и рванул в атаку, в итоге именно Артёма нашёл кросс Джорджевича с левого края, а тот прошил Лещука ударом в касание – 0:2.

Невероятно парадоксальный матч. «Сочи» выиграл в меньшинстве, реализовав два полумомента. А «Динамо» даже забить не сумело, загубив 5-6 супершансов. Магия Курбана Бердыева?

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Комментарии (2)
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kostet
01 Апреля 2023 в 16:09
Какой хороший день, мусору указали его место.
ингерман
01 Апреля 2023 в 16:04
ай кбб - ты лучший штобы там ни здели усякие тывари.. кхе-кхе..
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