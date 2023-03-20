Божович назвал лучший город России

Известный черногорский специалист Миодраг Божович, который не один год проработал в разных уголках России, назвал лучший по его личному мнению город страны.

«Лучший город России – это Москва. Красивая, большая и чистая. Санкт‑Петербург — самый красивый город, но Москва — лучший», - цитирует черногорца «РБ Спорт».

Божович добавил, что Москву вполне можно было бы назвать идеальным для жизни городом, если бы не было пробки на её улицах.

За тренерскую карьеру Божович поработал в трёх столичных коллективах – в «Динамо», «Локомотиве» и прекратившем существование ФК «Москва». Также он работал в пермском «Амкаре», тульском «Арсенале», самарских «Крыльях Советов» и «Ростове».