Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: «Лучший российский тренер? Курбан Бердыев»

20 Марта 2023 • 14:56 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
01.04 14:00

Известный черногорский тренер Миодраг Божович назвал наставника «Сочи» Курбана Бердыева лучшим тренером России.

«Он два года подряд с «Рубином» становился чемпионом, обыгрывал «Барселону». Он самый лучший для меня», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Также Божович выделил экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова, наставника «Ростова» Валерия Карпина, а также бывшего рулевого «Локомотива» Рашида Рахимова и Леонида Слуцкого, известного по работе в ЦСКА, «Рубине», «Москве» и «Крыльях Советов».

Напомним, 70-летний Бердыев возглавил «Сочи» в конце ноября прошлого года. После 20 туров РПЛ южане расположились на девятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Миодраг Божович Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Марта
15:11 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис посоветовал Губерниеву попить таблетки
14:56 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Лучший российский тренер? Курбан Бердыев»
14:54 · Россия. Премьер-лига
​Деменко выбрал лучшего игрока матча ЦСКА – «Зенит» эксклюзив
14:40 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Ещё рано оценивать работу Галактионова в «Локомотиве»
14:29 · Россия. Премьер-лига
​В «Сочи» назвали сроки восстановления Джанаева и Дркушича
14:26 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Чалов — лучший «девятый номер» в РПЛ»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Глебов назвал единственное условие отмены Fan ID
14:11 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев назвал Канчельскиса вруном
14:09 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «В матче с ЦСКА «Зенит» вышел расслабленным»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Зениту» нужно делать выводы после двух поражений»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Зарплаты российских игроков - заслуженные, они не завышены»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Агент уточнил сроки восстановления Барриоса
13:32 · Россия. Премьер-лига
Божович: «В РПЛ худшее судейство в Европе»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Есть ли кризис у «Зенита»? Это громко сказано»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Спартак» и близко не конкурент «Зениту»
Все новости
Рекомендуем