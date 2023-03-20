Божович: «Лучший российский тренер? Курбан Бердыев»

Известный черногорский тренер Миодраг Божович назвал наставника «Сочи» Курбана Бердыева лучшим тренером России.

«Он два года подряд с «Рубином» становился чемпионом, обыгрывал «Барселону». Он самый лучший для меня», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Также Божович выделил экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова, наставника «Ростова» Валерия Карпина, а также бывшего рулевого «Локомотива» Рашида Рахимова и Леонида Слуцкого, известного по работе в ЦСКА, «Рубине», «Москве» и «Крыльях Советов».

Напомним, 70-летний Бердыев возглавил «Сочи» в конце ноября прошлого года. После 20 туров РПЛ южане расположились на девятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.