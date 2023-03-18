Бердыев во второй раз в карьере потерпел два разгрома кряду

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев во второй раз в карьере тренера потерпел два разгромных поражения подряд. Об этом сообщает статистический портал Opta.

В последний раз до сегодняшнего дня такое с этим именитым специалистом случалось 17 лет назад – в 2006 году. На тот момент он возглавлял казанский «Рубин».

Напомним, что вечером 18 марта «Сочи» снова разгромно проиграл в РПЛ, уступив на этот раз «Факелу» в гостях – 0:3. Неделей ранее южане на своей же арене «Фишт» в Сочи разгромно уступили «Оренбургу» - 0:4.

Начал футбольную весну Бердыев с сенсационной уверенной победы над столичным ЦСКА – 2:0.