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«Болонья» рассчитывает сохранить игрока «Динамо» Моро эксклюзив

27 Марта 2023 • 21:20 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
01.04 14:00

Хорватский полузащитник Никола Моро, выступающий за «Болонью» на правах аренды из столичного «Динамо», может не вернуться в Москву.

По эксклюзивной информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», руководство итальянского клуба рассчитывает оставить в составе хорватского хавбека. Сообщается, что в клубе довольны футболистом и хотят видеть его в составе в следующем сезоне. Сам футболист также желает остаться в Италии. При этом, в агентстве VPA SPORTS, представляющем интересы Моро, заявили, что пока рано обсуждать будущее футболиста.

Напомним, что Никола с 2020 года является футболистом «Динамо», перейдя в аренду в «Болонью» в августе прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 15 матчей в рамках итальянского первенства. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Моро в семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Динамо Москва Никола Моро трансферы футбола - лето 2023
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ДИНАМО МОСКВА СОЧИ
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