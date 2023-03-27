Хорватский полузащитник Никола Моро, выступающий за «Болонью» на правах аренды из столичного «Динамо», может не вернуться в Москву.

По эксклюзивной информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», руководство итальянского клуба рассчитывает оставить в составе хорватского хавбека. Сообщается, что в клубе довольны футболистом и хотят видеть его в составе в следующем сезоне. Сам футболист также желает остаться в Италии. При этом, в агентстве VPA SPORTS, представляющем интересы Моро, заявили, что пока рано обсуждать будущее футболиста.

Напомним, что Никола с 2020 года является футболистом «Динамо», перейдя в аренду в «Болонью» в августе прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 15 матчей в рамках итальянского первенства. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Моро в семь миллионов евро.