Салихова: В «Динамо» не угадали с тренером

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, высказалась о поражении столичного «Динамо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги от «Сочи» со счётом 0:2.

Девушка отметила, что «бело-голубые» не угадали с главным тренером, и считает странным, что после немецкой школы было принято решение перейти на Йокановича.

«Им надо срочно брать Николича, только без Тимура Гурцкая, чтобы не было левых трансферов балканцев», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Контракт сербского специалиста с юо столичным клубом рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления на один год.