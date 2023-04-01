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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова: В «Динамо» не угадали с тренером

01 Апреля 2023 • 19:30 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Сочи
окончен

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, высказалась о поражении столичного «Динамо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги от «Сочи» со счётом 0:2.

Девушка отметила, что «бело-голубые» не угадали с главным тренером, и считает странным, что после немецкой школы было принято решение перейти на Йокановича.

«Им надо срочно брать Николича, только без Тимура Гурцкая, чтобы не было левых трансферов балканцев», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Контракт сербского специалиста с юо столичным клубом рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления на один год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сочи Марко Николич Зарема Салихова
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