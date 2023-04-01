Агент Сафонов - о поражении «Динамо» от «Сочи»: Тяжело играть без тренера

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, Алексей Сафонов, резко высказался о поражении столичного клуба в матче 21-го тура Российской премьер-лиги от футбольного клуба «Сочи» (0:2).

«Жаль болельщиков «Динамо», но играть без тренера тяжело, перемен требуют наши сердца», - написал агент в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что «Динамо» играло в большинстве с 25-й минуты, а капитан клуба Даниил Фомин не смог реализовать 11-метровый удар.

На данный момент «бело-голубые» располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице.