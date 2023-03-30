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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» рассказали о состоянии Смолова и ещё троих игроков

30 Марта 2023 • 17:53 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
01.04 14:00

В московском «Динамо» рассказали о состоянии футболистов, которые числятся в клубном лазарете.

«Кутицкий, Лаксальт, Маричаль и Смолов продолжают плановое восстановление после повреждений. Решение по каждому из них будет принято незадолго до игры с «Сочи», - комментарий пресс-службы «Динамо» приводит ТАСС.

Матч Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Сочи» пройдёт в ближайшую субботу, 1 апреля. Стартовый свисток футболисты и зрители на «ВТБ Арене» услышат в 14:00 по московскому времени.

Добавим, что на текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Диего Лаксальт Александр Кутицкий Николас Маричаль
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ДИНАМО МОСКВА СОЧИ
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