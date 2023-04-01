Гендир «Динамо» - о поражении от «Сочи»: «Все вопросы — главному тренеру»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о поражении команды в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (0:2). Напомним, что хозяева поля на протяжении большего времени играли в большинстве.

Спортивный деятель отметил, что команда очень разочарована, но больше об этом не хочется говорить.

«Все вопросы задайте, пожалуйста, главному тренеру. Выводы после поражения? Все решения будем принимать в конце сезона. У нас долгосрочный проект», - приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Спартака».