Радимов – о матче «Динамо» - «Сочи»: «Это будет бойня»

Бывший российский футболист Владислав Радимов считает, что матч 21 тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Сочи» будет боевым.

«В этом матче определенно будет бойня, у динамовцев наверняка есть реваншистские настроения: в конце прошлого сезона «Сочи» им в Москве сколько голов забил», - делится Радимов с «РБ Спорт», добавив, что фаворитом грядущей встречи всё же является столичное «Динамо».

Дело в том, что «Сочи» в последних турах потерпел два унизительных поражения с общим счётом 0:7. А динамовцы наоборот в последних двух официальных играх добились хороших результатов – сначала выбили из Кубка России питерский «Зенит», а после обыграли крепкий «Урал» Виктора Ганчаренко в Екатеринбурге.