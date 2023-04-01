Гранат предположил, что «Динамо» может побороться за серебро РПЛ

Бывший защитник столичного «Динамо» Владимир Гранат считает, что его бывшая команда в текущем сезоне вполне может побороться за второе место. Ей в этом помогут глубина состава, особенно в атакующей линии.

«Благодаря своему составу «Динамо» может рассчитывать на серебро в РПЛ и успех в Кубке России», - цитирует Граната «Чемпионат».

1 апреля поединок «Динамо» и «Сочи» откроет 21-й тур Российской премьер-лиги, встреча стартует в 13:45, время – московское.

«Этот матч будет очень сложным для обоих соперников. У «Динамо» много игроков ездили в национальные сборные, а «Сочи» предельно мотивирован после двух разгромных поражений кряду», - добавил бывший футболист.

На данный момент динамовцы набрали в РПЛ 35 очков, отставание от второго места - шесть пунктов.