В 21-м туре Премьер-лиги «Динамо» играет против «Сочи». Несмотря на перевес по игре, по моментам и даже по количеству футболистов на поле, у «бело-голубых» ничего не получается. Соперник же с первого удара в створ повел в счете, когда Ваня Дркушич отправил мяч в сетку после подачи углового. Форвард Лука Джорджевич от левого угла поля выдал точный навес на голову Артёма Макарчука, который головой вколотил мяч в цель. Неожиданно, но на табло горят цифры 0 и 2. Судя по всему, «Сочи» уже во многом становится типичной командой Курбана Бердыева. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Динамо» в большинстве пропустило второй гол от «Сочи»
|Динамо Москва
|Сочи
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