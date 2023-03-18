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Тюкавин поучаствовал во всех голах «Динамо» в РПЛ в 2023 году

18 Марта 2023 • 20:48 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
01.04 18:00

Форвард московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин принял участие во всех голах своего клуба в официальных матчах Премьер-лиги в 2023 году. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Напомним, что сегодня днём в матче с «Уралом» (1:0) Тюкавин, как и в позапрошлом туре, принёс подопечным Славиши Йокановича победу на последних минутах игры. Правда, его гол записали как автогол игрока «Урала» Фаниля Сунгатуллина.

В 18 туре Тюкавин на последних минутах поразил ворота самарских «Крыльев Советов», принеся динамовцам победу (1:0). А в 19 туре забил гол престижа в матче против «Краснодара» на выезде (1:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
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