Белоруков: «Детский футбол в регионах России умирает»

Бывший капитан пермского «Амкара» Дмитрий Белоруков, который на данный момент тренирует в петербургском «Динамо», рассказал о плачевном состоянии детского футбола в российских регионах, приведя в качестве примера город-миллионник Пермь.

«Если по-честному, то всё очень плохо с детским футболом в регионах – он попросту умирает. В Перми на целый город отсутствует даже городской чемпионат. Есть только чемпионат Пермского края, в котором за титул сражаются две команды, а остальные – это проходной двор», - заявил Белоруков «Чемпионату».

По словам тренера, все лучшие игроки из регионов направляются только в три города – это Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

Ранее Белоруков рассказал о своём отношении к чемпионату России на текущий момент.