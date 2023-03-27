В «Сочи» поделились хорошей новостью о Макарчуке

В футбольном клубе «Сочи» поделились информацией о состоянии защитника Артёма Макарчука.

Неделю назад сообщалось, что Макарчук не сможет помочь сборной России в рамках мартовского сбора из-за проблем со здоровьем – он немного приболел.

«С ним всё хорошо, он уже тренируется в общей группе», - рассказали «Матч ТВ» в пресс-службе сочинского коллектива.

27-летний россиянин сыграл в текущем сезоне за сочинцев в 25 матчах. Голами он не отличался, однако записал на свой счёт пять голевых передач.

«Сочи» идёт в Премьер-лиге на девятом месте в турнирной таблице, в ближайшем туре чемпионата России южан ожидает выезд к столичному «Динамо» в Москву.