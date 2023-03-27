Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Сочи» поделились хорошей новостью о Макарчуке

27 Марта 2023 • 20:29 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
01.04 14:00

В футбольном клубе «Сочи» поделились информацией о состоянии защитника Артёма Макарчука.

Неделю назад сообщалось, что Макарчук не сможет помочь сборной России в рамках мартовского сбора из-за проблем со здоровьем – он немного приболел.

«С ним всё хорошо, он уже тренируется в общей группе», - рассказали «Матч ТВ» в пресс-службе сочинского коллектива.

27-летний россиянин сыграл в текущем сезоне за сочинцев в 25 матчах. Голами он не отличался, однако записал на свой счёт пять голевых передач.

«Сочи» идёт в Премьер-лиге на девятом месте в турнирной таблице, в ближайшем туре чемпионата России южан ожидает выезд к столичному «Динамо» в Москву.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Артём Макарчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
21:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «На мой взгляд, Помазун – лучший вратарь России»
21:07 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» заявил, что им интересовалась «Барселона»
20:59 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко посоветовал всем тренерам садить на скамейку запасных президента клуба
20:48 · Россия. Премьер-лига
Шатов рассказал, как Григорий Иванов однажды кинул в него бутылкой
20:41 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Фассон: «Обращался к психологу из-за травмы «крестов»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Бердыеву нужно понять игроков, а игрокам — его»
20:29 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» поделились хорошей новостью о Макарчуке
20:07 · Россия. Премьер-лига
Даниэль Карвальо: «Газзаев был нам как отец»
19:58 · Россия. Первая лига
Ледяхов со вторника начнёт работу в «Алании»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Сейчас в «Спартаке» собраны одни из самых талантливых российских футболистов»
19:19 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Если Пиняев будет забивать четыре гола «Ливерпулю», то можно будет сравнивать его с Аршавиным»
19:16 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» прокомментировали сотрудничество с «Зенитом»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис считает, что Захарян оказался в психологической яме после истории с «Челси»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Пиняев напоминает мне Аршавина, такой же низкорослый с дриблингом»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис посоветовал Антону Миранчуку скорее уезжать из России
Все новости
Рекомендуем