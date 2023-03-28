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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоруков: «После исключения из еврокубков чемпионат России потерял свою значимость»

28 Марта 2023 • 16:29 Комментировать
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01.04 14:00

Бывший футболист «Амкара», «Анжи» и столичного «Динамо» Дмитрий Белоруков высказался о текущем уровне Российской премьер-лиги.

«В последнее время меньше слежу. После исключения из еврокубков чемпионат России потерял свою значимость. Большие матчи смотрю, но большого интереса нет», – заявил экс-защитник в интервью «Чемпионату».

Белоруков рассказал, что сейчас следит за лигой лишь по обзорам, отметив снизившийся уровень футбола. По его мнению, для улучшения ситуации необходимо работать с молодёжью и повышать массовость всего вида спорта.

Напомним, что с февраля прошлого года весь отечественный футбол находится под дисквалификацией, запрещающей участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Дмитрий Белоруков РПЛ
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