Колыванов назвал Тюкавина и Дзюбу лучшими нападающими в стране

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал слова футболиста «Динамо» Константина Тюкавина, ранее назвавшего игрока «Ариса» Александра Кокорина лучшим нападающим в истории РПЛ.

По мнению Колыванова, в России всегда было много хороших нападающих, поэтому самого лучшего выделить сложно.

«Раньше были Павлюченко и Кержаков. Сейчас лучшие нападающие в стране — Тюкавин и Дзюба. Нельзя кого-то выделить из них», — приводит слова Колыванова Metaratings.

В нынешнем сезоне 20-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 28 матчей, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Лучшим бомбардиром РПЛ среди россиян на сегодняшний день является нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский, на счету которого 14 забитых мячей в 18 играх.