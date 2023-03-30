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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов назвал Тюкавина и Дзюбу лучшими нападающими в стране

30 Марта 2023 • 16:16 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
01.04 14:00

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал слова футболиста «Динамо» Константина Тюкавина, ранее назвавшего игрока «Ариса» Александра Кокорина лучшим нападающим в истории РПЛ.

По мнению Колыванова, в России всегда было много хороших нападающих, поэтому самого лучшего выделить сложно.

«Раньше были Павлюченко и Кержаков. Сейчас лучшие нападающие в стране — Тюкавин и Дзюба. Нельзя кого-то выделить из них», — приводит слова Колыванова Metaratings.

В нынешнем сезоне 20-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 28 матчей, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Лучшим бомбардиром РПЛ среди россиян на сегодняшний день является нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский, на счету которого 14 забитых мячей в 18 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Кокорин Игорь Колыванов Артём Дзюба Константин Тюкавин
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