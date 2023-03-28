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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кириченко назвал Нобоа одним из лучших игроков в истории чемпионата России

28 Марта 2023 • 17:31 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
01.04 14:00

Тренер футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Кириченко высказался об игре полузащитника команды Кристиана Нобоа.

«Для меня это один из лучших игроков в истории чемпионата России. Он и Лоськов, если брать атакующих полузащитников», — заявил экс-нападающий российской национальной команды, чьи слова приводит «Матч ТВ».

В нынешней кампании на счету эквадорского полузащитника 18 матчей в рамках всех состязаний, в которых он забил 10 голов при одном ассисте. По итогам прошлого сезона Нобоа стал лучшим футболистом всей Премьер-лиги. В России Кристиан также выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Кириченко Кристиан Нобоа Сочи
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