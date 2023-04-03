Сарвели — о победе над «Динамо»: «Игроки «Сочи» — красавцы!»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

Напомним, большую часть встречи южане провели в меньшинстве, так как уже на 25-й минуте удалился вратарь сочинской команды Сослан Джанаев.

«Игроки «Сочи» — красавцы! Только уважение команде. Видел момент с удалением. Видимо, двойное наказание. Я в игре подумал, лучше бы они забили, но не удаляли», — приводит слова Сарвели «Чемпионат».

После этой победы подопечные Курбана Бердыева продолжили занимать девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 21 проведённом матче. В следующем туре южане встретятся с «Крыльями Советов». Эта игра состоится 9 апреля и начнётся она в 14:00 по московскому времени.