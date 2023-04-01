Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча с «Сочи».

- Как вам игра?

- Впечатления плохие, учитывая результат и преимущество в одного игрока. Я не ожидал, что динамовцы не смогут победить в таких условиях. Футболисты «Сочи» мне показались очень тяжелыми. Я сравниваю прошлогодний матч, когда они выиграли у «Динамо» 5:1. Команда изменилась, нет нападающих, которые были, но костяк все равно остался. Это две равные команды. По движению, в первую очередь. А сегодня гости выглядели тяжело. Поэтому я надеялся, что динамовцы их дожмут и возьмут три очка.

- В чем все-таки основные причины поражения?

- Сыграли слабо в атаке. Моментов с игры создали мало. А во втором тайме был просто обычный навал. Сложно сказать, на что ребята надеялись.

- Почти час хозяева играли в большинстве. Почему не получилось забить?

- Тюкавин имел один момент, когда он головой здорово пробил. А так все, что было вверху, «Сочи» все снял. Плюс сказался пенальти, который не забил Фомин. Это, конечно, отразилось на результате матча.

- В чем была ошибка Фомина в эпизоде с пробитием одиннадцатиметрового? Он плохо сыграл, или вратарь угадал направление удара?

- Трудно комментировать его удар. Понятно, что Фомин плохо пробил. Но и вратарь хорошо сыграл. Он не стал гадать, а стоял по удару. Вообще Фомин считается пенальтистом в команде. Думаю, он надеялся, что голкипер станет гадать, а Адамов не гадал. Вратарь оказался хитрее. Это уже третий пенальти, который не забил Фомин.

- Насколько велика заслуга Адамова в победе «Сочи»?

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- Он вышел и взял одиннадцатиметровый. Это уже о многом говорит. Плюс еще было два-три момента. И потом, он спас ворота, когда Тюкавин выбежал один на один. Он успел подняться и выбить мяч. Адамов не допустил ни одной ошибки за то время, что провел на поле. Думаю, он лучший игрок матча у «Сочи». Победа в большей степени - это его заслуга.

- Два гола «Сочи» как прокомментируете?

- Первый мяч был забит с углового. Это уже не первый мяч, который пропускает «Динамо» со стандарта. А второй гол – Скопинцев не добежал, хотя мог успеть. После матча Скопинцеву Лещук что-то выговаривал на повышенном тоне. Думаю, это именно по второму мячу. Там атаковали фактически два игрока.

- Почему у «Динамо» идут такие качели, если говорить о результатах?

- Мы не знаем обстановки в команде. Матч пропускал Захарян. Он сейчас выглядит не так, как в прошлом сезоне, когда вокруг него ходили разговоры про «Челси». Это не пошло ему на пользу. На нем это сказывается.

- Что еще?

- В матче с «Ахматом» отсутствовал Смолов. А он может встряхнуть команду. Сегодня такого игрока у хозяев не нашлось. Вот Дзюба в параллельном матче забил два мяча. Он может сплотить команду при всех его недостатках. У «Динамо» такого футболиста сейчас нет, кто объединил бы ребят. Когда игры надо выдирать, играть через не могу, таких футболистов не находится. Команда молодая, и на поле должен быть дядька, который может в каких-то моментах наорать, потребовать. Таких игроков «Динамо» не хватает.

Елена Григорьевская