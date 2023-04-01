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«Сочи» отбил все атаки «Динамо» и повёл после своего первого удара в створ

01 Апреля 2023 • 15:36 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Сочи
окончен

В эти минуты проходит матч 21-го тура Премьер-лиги, в котором «Динамо» принимает «Сочи». «Бело-голубые» получили преимущество в одного игрока после привоза Сослана Джанаева, который тут же увидел перед собой красную карточку, а также в его ворота был назначен пенальти. Тем не менее, голкипер Денис Адамов парировал 11-метровый, а его одноклубники даже повели в середине второго тайма. Угловой удар у ворот Игоря Лещука, и после подачи Ваня Дркушич головой отправил мяч в сетку. Это было первое попадание в створ у сочинцев в данном поединке, а также их первый мяч с угловых в сезоне в целом.

Счет стал 1:0, сочинцы настигают «Оренбург» на седьмом месте, «Динамо» все так же делит четвертую строчку с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сочи
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