«Сочи» отбил все атаки «Динамо» и повёл после своего первого удара в створ

В эти минуты проходит матч 21-го тура Премьер-лиги, в котором «Динамо» принимает «Сочи». «Бело-голубые» получили преимущество в одного игрока после привоза Сослана Джанаева, который тут же увидел перед собой красную карточку, а также в его ворота был назначен пенальти. Тем не менее, голкипер Денис Адамов парировал 11-метровый, а его одноклубники даже повели в середине второго тайма. Угловой удар у ворот Игоря Лещука, и после подачи Ваня Дркушич головой отправил мяч в сетку. Это было первое попадание в створ у сочинцев в данном поединке, а также их первый мяч с угловых в сезоне в целом.

Счет стал 1:0, сочинцы настигают «Оренбург» на седьмом месте, «Динамо» все так же делит четвертую строчку с ЦСКА.