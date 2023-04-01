Нобоа назвал вратаря «Сочи» Адамова лучшим в РПЛ

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об игре голкипера своей команды Дениса Адамова.

Эквадорец отметил, что вратарь пока ещё молодой, и ему необходимо время, чтобы проявить себя.

«Думаю, он будет играть в сборной. Лучший вратарь в РПЛ? Денис Адамов», — приводит слова Нобоа «Чемпионат».

Сегодня, 1 апреля, с матче 21-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо» (2:0) Адамов был вынужден появиться на поле на 25-й минуте после удаления Сослана Джанаева и первым касание отразил 11-метровый удар и был признан лучшим игроком.

25-летний футболист в нынешнем сезоне принял участие в 14 играх во всех турнирах.