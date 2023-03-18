Белоус: «Мы не знаем, что происходит внутри «Сочи», но знаем, что Бердыев — выдающийся тренер»

Известный функционер Юрий Белоус высказался о главном тренере «Сочи» Курбане Бердыеве.

«Бердыев по‑прежнему топ‑менеджер и топ‑тренер в одном флаконе, ему надо делать большие перестроения в клубе. Мы не знаем, что происходит внутри клуба, но знаем, что Бердыев — выдающийся тренер», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».

По мнению эксперта, боссам «Сочи» необходимо набраться терпения и ждать окончания сезона, затем провести хорошую трансферную кампанию и только после этого можно будет судить о нынешнем уровне Бердыева.

После 20 туров «Сочи» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 28 очков.