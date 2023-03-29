Быстров: «Захаряну нужно обидеться на себя самого»

Российский футбольный эксперт Владимир Быстров высказался о спаде молодого российского футболиста Арсена Захаряна. Так, в 2023 году в рамках официальных матчей игрок ещё не отличался голами или ассистами.

«Захаряну нужно обидеться не на кого-то со стороны, а на себя самого и посидеть на базе «Динамо», поработать над собой. Сам заметит, как быстро вернулся в ту великолепную форму, в которой он был тогда, когда его все признавали лучшим молодым игроком в России. Но пока что этого нет», - рассказал Быстров «Спорт-Экспрессу».

Всего у 19-летнего Захаряна в текущем сезоне в активе три забитых гола и шесть ассистов.

Ранее бывший российский игрок Андрей Канчельскис предположил, что у Захарян из-за сорвавшегося перехода в «Челси» попал в психологическую яму.