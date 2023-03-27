Орлов: «Бердыеву нужно понять игроков, а игрокам — его»

Известный журналист Геннадий Орлов высказался о форме «Сочи» в весенней части сезона под руководством Курбана Бердыева.

«После первого матча Бердыева в «Сочи» против ЦСКА, у команды был подъём. А потом выяснилось, что игроки всё-таки уже в другом психологическом состоянии. Бердыеву нужно понять игроков, а игрокам — его», — заявил комментатор в интервью изданию Sport24. По мнению Орлова, у специалиста получится синхронизироваться с командой, выразив уверенность в том, что игроки смогут привести себя в порядок.

Напомним, что после победы над ЦСКА «Сочи» проиграл «Оренбургу» и «Факелу» с общим счётом 0:7. Клуб из олимпийской столицы находится на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 28 очков после 20 туров.