Джанаев получил красную карточку, «Динамо» не забило пенальти

В 21-м туре Премьер-лиги «Динамо» принимает «Сочи». В середине первого тайма случилось судьбоносное событие. Денис Макаров в штрафной соперника готовился наносить удар в борьбе с защитником. В этот же момент голкипер гостей Сослан Джанаев ошибся позиционно и в падении сбил форварда с ног - пенальти и красная карточка вратарю. Денис Адамов занял место в рамке и в красивом броске парировал удар Даниила Фомина с 11-метровой отметки.

На табло остаются гореть нули, гости играют в меньшинстве. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.