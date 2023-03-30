Тюкавин: «Футболка с матча против Кипра хранится у меня в рамке»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что майка, в которой он дебютировал за сборную России хранится у него дома.

Ранее Алексей Сафонов, агент 20-летнего футболиста, рассказывал, что просил своего клиента не брать футболку с номером 22, так как он принадлежит нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе. Тюкавин подтвердил, что такие слова Сафонов действительно произносил.

«Было такое. В шутку, конечно — вы же знаете Николаича! Я дебютировал в сборной против Кипра — и как раз под 22-м. Футболка с того матча хранится у меня дома, в рамке», — цитирует Тюкавина Sport24.

Футболист подчеркнул, что не мог отказаться от номера, который ему дали в национальной команде.

За сборную России Тюкавин успел провести три игры, не отметившись в них забитыми мячами. В текущем сезоне за «Динамо» молодой форвард провёл 28 матчей, отметившись в них девятью голами и тремя результативными передачами.