Нобоа достиг отметки в 50 результативных действий за «Сочи»

Эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа в матче 21-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо» (2:0) смог отметиться результативной передачей.

Таким образом, он достиг отметки в 50 (33 забитых мяча + 17 голевых передач за 87 проведённых игр) результативных действий за клуб - он самый результативный игрок в истории «Сочи».

Нобоа выступает за «барсов» с 2019 года. Действующий контракт 37-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

В следующем туре «Сочи» на своём поле сыграет против самарских «Крыльев Советов». Игра состоится 9 апреля.