Заика — о матче с «Динамо»: «Удаление добавило нам мотивации»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

Отметим, что на 25-й минуте встречи сочинцы остались в меньшинстве после удаления вратаря Сослана Джанаева, однако команда смогла забить два мяча во втором тайме и добиться успеха.

«Да, случилось удаление, но это добавило нам сил и мотивации. До красной карточки показывали неплохой футбол. Верили, что что-то можем», — приводит слова Заики «Чемпионат».

После 21 тура текущего розыгрыша РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч команда Курбана Бердыева проведёт 9 апреля против «Крыльев Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.