У Дюкова спросили, может ли Россия выйти из УЕФА в апреле

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос, реален ли вариант, при котором РФС выйдет из УЕФА уже по итогам апрельского конгресса.

«Теоретически возможно всё. Но мы ставим задачу по возвращению в европейские соревнования. При этом мы держим в уме возможность перехода в Азию», - сказал Дюков в ходе общения с журналистами в четверг.

Как известно, в прошлом году Россия столкнулась с футбольными санкциями. Как следствие, клубы Премьер-лиги сейчас не выступают в еврокубках. Не играют в официальных международных турнирах и сборные России всех возрастных категорий.