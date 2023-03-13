Коман рассказал, как «Баварии» удалось сдержать Месси и Мбаппе

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман рассказал, как мюнхенской команде удалось сдержать лидеров «ПСЖ» Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Бавария» одолела парижан по сумме двух встреч (3:0) и вышла в четвертьфинал турнира.

Коман отметил, что в матче с «ПСЖ» «Бавария» немного изменила тактику, чтобы не дать Мбаппе и Месси возможностей забить.

«У нас не было никакого конкретного пана действий против Мбаппе. Для нас самым важным было разорвать их связь с Месси. Обычно мы являемся сильно прессингующей командой, но в матче с «ПСЖ» мы отступили назад, чтобы дать им меньше глубины», — приводит слова Комана Telefoot.

Напомним, что жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.