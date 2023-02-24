Будущее Месси зависит от исхода противостояния с «Баварией»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может отказаться от продления контракта с клубом при определённых условиях.

Действующее соглашение аргентинца истекает по окончании сезона. Стороны уже обсуждали продление договора, но пока не достигли согласия. Согласно обновлённому отчёту Le Parisien, в вопросе будущего Месси не предвидится никаких изменений до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». В случае вылета парижан 35-летний игрок с высокой вероятностью решит сменить обстановку и покинуть клуб летом.

В первой встрече «ПСЖ» уступил «Баварии» в родных стенах – 0:1. Ответный поединок состоится 8 марта в Мюнхене.