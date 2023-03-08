Назван лучший дриблёр текущего сезона в Лиге чемпионов

Назван игрок, у которого в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набралось больше удачных обводок, чем у всех остальных. Им стал нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор – 46 успешных обводок.

Как пишет Transfermarkt, на втором месте разместился звёздный португалец из «Милана» Рафаэл Леау – у него 42 успешные обводки. На третьем месте звезда сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который уже завтра вполне может выбыть из турнира с парижанами – 39 обводок.

Четвёртый – Усман Дембеле из «Барселоны» - 38 обводок, а на пятом месте идёт один из лучших игроков текущего сезона в Серии А – вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия - 34 обводки.