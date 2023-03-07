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Лига чемпионов

Нагельсманн: «Мы должны остановить Месси, у нас есть идеи на этот счёт»

07 Марта 2023 • 21:55 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
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08.03 23:00

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался об опасности суперзвёзд «Пари Сен-Жермен».

В среду мюнхенцы сыграют против парижан на своём поле в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом поединке команда Нагельсманна взяла верх – 1:0.

«Месси и Мбаппе – один из лучших дуэтов в мировом футболе, защищаться против них очень трудно. Мбаппе делает рывки за спины защитников, а Месси пытается найти его пасом. Они двигаются очень быстро, отлично взаимодействуют. Перед нами непростая задача, но у нас есть идеи по нейтрализации Месси. Мы должны контролировать пространство и играть гораздо лучше, чем в концовке первого матча», – заявил на пресс-конференции Нагельсманн.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ Юлиан Нагельсманн Килиан Мбаппе
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БАВАРИЯ ПСЖ
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