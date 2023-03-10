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Лига чемпионов

«Бавария» повторила свой рекорд в Лиге чемпионов

10 Марта 2023 • 09:33 Комментировать
Бавария
2:0
ПСЖ
окончен

Мюнхенская «Бавария» уверенно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды обыграв парижский «ПСЖ» - причем, что важно, оба раза всухую. Это означает, что «Бавария» сыграла уже четыре матча кряду всухую в самом престижном клубном турнире Европы, что является повторением рекорда клуба.

В последний раз «Бавария», за последние десять лет побеждавшая в Лиге чемпионов дважды, пропустила мяч в игре ЛЧ против чешской «Виктории», это было двенадцатого октября прошлого года, «Бавария» выиграла тогда со счетом 4:2.

Напомним, что благодаря стараниям «Баварии» «ПСЖ» вновь, как и в прошлом году, выбыл из Лиги чемпионов на самой первой стадии плей-офф. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ
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