«Бавария» повторила свой рекорд в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» уверенно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды обыграв парижский «ПСЖ» - причем, что важно, оба раза всухую. Это означает, что «Бавария» сыграла уже четыре матча кряду всухую в самом престижном клубном турнире Европы, что является повторением рекорда клуба.

В последний раз «Бавария», за последние десять лет побеждавшая в Лиге чемпионов дважды, пропустила мяч в игре ЛЧ против чешской «Виктории», это было двенадцатого октября прошлого года, «Бавария» выиграла тогда со счетом 4:2.

Напомним, что благодаря стараниям «Баварии» «ПСЖ» вновь, как и в прошлом году, выбыл из Лиги чемпионов на самой первой стадии плей-офф.