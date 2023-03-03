Главный тренер «ПСЖ» подтвердил, что Неймар пропустит игру с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье подтвердил, что нападающий команды Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Напомним, что первая встреча, проходившая в Париже, завершилась победой мюнхенцев (1:0).

«Есть ли у Неймара шансы сыграть с «Баварией»? Он травмирован, думаю, он пропустит игру», — цитирует Галтье Le Parisien.

Ответная встреча между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта в Германии. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провёл за «ПСЖ» 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.