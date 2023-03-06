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Лига чемпионов

Без Неймара, но с Хакими: «ПСЖ» опубликовал заявку на матч ЛЧ против «Баварии»

06 Марта 2023 • 21:48 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
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08.03 23:00

Пресс-служба французского гранда «ПСЖ» опубликовала заявку на ответный матч Лиги чемпионов против «Баварии». Напомним, что игра состоится в Мюнхене 8 марта в 23:00 по московскому времени. Первый матч в паре на стадии 1/8 финала прошёл в середине февраля и завершился победой «Баварии» с минимальным счётом.

Отметим, что в заявке присутствует и обвиняемый в изнасиловании защитник Ашраф Хакими. Но, к сожалению, нет Неймара, который пропустит остаток текущего сезона из-за очередных проблем с голеностопом.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рико, Александр Летелье;

Защитники: Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Маркиньос, Хуан Бернат, Нуну Мендеш;

Полузащитники: Марко Верратти, Фабиан Руис, Данило Перейра, Витинья, Ренату Саншеш, Норди Мукиэле, Карлос Солер, Тимоти Пембеле, Эль-Шадай Битшиабу, Уоррен Заир-Эмери, Исмаэль Гарби;

Нападающие: Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Уго Экитике.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ
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БАВАРИЯ ПСЖ
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