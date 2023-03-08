Бавария - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный матч дня в Лиге чемпионов - битва «Баварии» и «ПСЖ». Немецкий клуб победил в первом поединке 1/8 финала со счетом 1:0 и сегодня является фаворитом. Команда Юлиана Нагельсманна отлично выглядит на внутренней арене и не имеет проблем с результативностью. После трех поражений кряду разыгрался и французский чемпион, у которого сегодня будет непростая задача - обязательно победить.

Получится ли это, узнаем после 23:00 на «Матч ТВ», «Матч Футбол 2», «Мегого Футбол 1», beIN Connect, beIN Sports, BT Sport, Sky Sport, Arena Sport и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.