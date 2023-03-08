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Александр Мостовой: «Ставлю на «Баварию», но гениальность Мбаппе и Месси может решить исход встречи» эксклюзив

08 Марта 2023 • 20:43 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
1 1.67 X 4.90 2 4.50
Через 1 ч. 14 мин.

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Баварией» и «ПСЖ».

«Мне «Бавария» очень понравилась в первом матче. Но прошло уже две недели. «ПСЖ», наоборот, не понравился. Там преимущество всю игру было у «Баварии». Я думаю, что в ответной встрече уже будет по-другому. Всё-таки парижане обладают Месси и Мбаппе. В середине тоже укрепят по сравнению с первым матчем. В первом матче я не очень понял выбор состава. Сейчас он должен быть очень боевым, все присутствуют, кроме Неймара.

«Бавария» отдохнула сейчас, но все равно лёгкой прогулки для них я не вижу точно.

Отсутствие Неймара? Не знаю, насколько сильно это повлияет на игру. Есть Месси и Мбаппе, которые могут решить. Отсутствие Неймара может позволить использовать лишнего разрушителя в центре, который бы тоже помог. Когда играет вся тройка атакующая, то вся эта тройка не возвращается назад, грубо говоря. А в игре с «Баварией» лишний в центре может помочь. Я ставлю 60 на 40 в пользу «Баварии», всё-таки первую встречу она выиграла. Но гениальность Мбаппе и Месси может решить исход встречи», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ Александр Мостовой Килиан Мбаппе
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БАВАРИЯ ПСЖ
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