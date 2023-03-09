Ротен: «Нам он не нужен Месси»

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен продолжает критиковать аргентинского нападающего команды Лионеля Месси.

«Нам он не нужен Месси. Он не стал инвестицией для клуба. 18 голов при 16 ассистах хороши против «Анже» и «Клермона», но он исчезает в больших играх. С «Баварией» была какая-то шутка. Мы видели, на что он способен на чемпионате мира. Он просто ни в малейшей степени не помогает «ПСЖ», — приводит слова Ротена издание A Bola.

Напомним, что вчера, 8 марта, «Пари Сен-Жермен» во главе с Месси вылетел из очередного розыгрыша Лиги чемпионов, уступив «Баварии» с общим счётом 0:3.