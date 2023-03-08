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Лига чемпионов

Гладилин: Задача «ПСЖ» — выиграть еврокубок, но «Бавария» умеет играть на результат

08 Марта 2023 • 12:32 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
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Через 9 ч. 2 мин.

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

«Парижане приложат максимум усилий, все-таки подбор игроков звездный. У них задача — выиграть еврокубок. Но «Бавария» не та команда, которая дома может проиграть, они умеют играть на результат. Так что после первой победы шансы у нее, конечно, выше», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, в первом матче «Бавария» одолела «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная игра состоится сегодня, 8 марта. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией встречи можно будет следить на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Валерий Гладилин
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БАВАРИЯ ПСЖ
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