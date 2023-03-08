​Маркиньос получил травму и выбыл, капитаном «ПСЖ» стал Мбаппе

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов парижиский «ПСЖ» пытается отыграться после поражения в первой игре на своем поле от мюнхенской «Баварии». Однако пока что все складывается не совсем хорошо для подопечных Кристофа Галтье - его команда потеряла Маркиньоса, который получил травму на 35-й минуте игры и вместо него на поле появился Норди Мукиэле. В то же время капитанская повязка перешла к Килиану Мбаппе, который впервые в свои 24 года стал капитаном команды.

Напомним, что в первом матче «Бавария» выиграла благодаря голу Кингсли Комана - воспитанника парижского клуба, между прочим.