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Лига чемпионов

​Маркиньос получил травму и выбыл, капитаном «ПСЖ» стал Мбаппе

08 Марта 2023 • 23:47 Комментировать
Бавария
1:0
ПСЖ
1 2.15 X 2.95 2 4.60
2-й тайм

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов парижиский «ПСЖ» пытается отыграться после поражения в первой игре на своем поле от мюнхенской «Баварии». Однако пока что все складывается не совсем хорошо для подопечных Кристофа Галтье - его команда потеряла Маркиньоса, который получил травму на 35-й минуте игры и вместо него на поле появился Норди Мукиэле. В то же время капитанская повязка перешла к Килиану Мбаппе, который впервые в свои 24 года стал капитаном команды.

Напомним, что в первом матче «Бавария» выиграла благодаря голу Кингсли Комана - воспитанника парижского клуба, между прочим. 
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос Килиан Мбаппе
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БАВАРИЯ ПСЖ
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